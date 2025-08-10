پخش زنده
فدراسیون بینالمللی ورزشهای دانشگاهی (فیزو) با ارسال نامهای رسمی از حضور نداشتن کاروان ایران در یونیورسیاد ۲۰۲۵ اظهار تاسف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سی و دومین دوره بازیهای یونیورسیاد دانشجویان جهان در آلمان برگزار شد که کاروان ایران به دلیل صادر نشدن ویزا، حضور در این رویداد را از دست داد.
پس از اعلام کتبی ایران مبنی بر حضور نداشتن در یونیورسیاد و اعتراض به کارشکنی آلمان ، فدراسیون بینالمللی ورزشهای دانشگاهی (فیزو) در نامهای رسمی خطاب به سرپرست فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران، مراتب تأسف عمیق خود را از حضور نداشتن کاروان ورزشی کشورمان در بازیهای جهانی دانشجویان (یونیورسیاد) ۲۰۲۵ ابراز کرد.
در این نامه، رئیس و دبیرکل فیزو اعلام کرد ، غیبت ایران در این رویداد مهم ، برای جامعه جهانی ورزش دانشگاهی و این فدراسیون، بسیار ناراحت کننده بوده است ؛ بهویژه آنکه شرایطی خارج از کنترل جامعه ورزشی از جمله بسته شدن نمایندگی دیپلماتیک، مانع از صدور ویزا برای هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران شد.
در پایان این نامه، ضمن قدردانی از تلاشهای فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی ایران ، ابراز امیدواری شده است که فیزو بار دیگر بتواند میزبان ورزشکاران و مسئولان ایران در رویدادهای آتی باشد.
فیزو با تأکید بر نقش ورزش در ساختن جهانی بهتر ، ایران را بخشی ارزشمند از این جنبش جهانی دانسته و خواستار ادامه مشارکت فعال ایران در آینده شده است.