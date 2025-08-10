\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0646\u06cc\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0646\u0648\u0632\u062f\u0647\u0645 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u0628\u0647 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0648\u0646 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0