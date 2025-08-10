به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داده‌های رسمی نشان می‌دهد واردات روزانه نفت خام چین در ژوئیه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با ۱۱.۵ درصد افزایش به ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن معادل ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه رسیده است.

این افزایش در حالی رخ داده که مقدار بهره‌گیری از ظرفیت پالایش نفت در پالایشگاه‌های دولتی چین حفظ شده، اما حجم واردات نفت این کشور در ژوئیه نسبت به ماه ژوئن کاهش یافته است.

واردات نفت خام چین در ماه ژوئن به ۴۹ میلیون و ۸۹۰ هزار تن رسیده بود که بالاترین سطح در حدود دو سال گذشته به‌شمار می‌آید.

افت ۵.۴ درصدی واردات نفت چین در ماه ژوئیه نسبت به ژوئن، بیشتر به‌دلیل کاهش تقاضای پالایشگاه‌های مستقل بود که در ماه گذشته خریدهای سنگینی انجام و ذخیره‌سازی خود را افزایش داده بودند.

میانگین واردات روزانه نفت خام چین در بازه زمانی ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵ درمجموع به ۳۲۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تن معادل ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه رسیده است که نسبت به دوره مشابه پارسال ۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های صنعتی، مقدار بهره‌گیری از ظرفیت پالایشگاه‌های چین در ماه ژوئیه به ۷۱.۸۴ درصد رسید که نسبت به ژوئن ۱.۰۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی ۳.۵۶ درصد افزایش داشته است.

پالایشگاه‌های دولتی نفت چین در ژوئیه نرخ عملیاتی خود را افزایش داده‌اند، در حالی که پالایشگاه‌های مستقل با کاهش فعالیت روبه‌رو بوده‌اند.

عملیات تعمیر و نگهداری در بعضی از واحدها موجب کاهش ظرفیت عملیاتی پالایش به ۷۹ میلیون تن در ماه ژوئیه شده است، اما سه پالایشگاه با مجموع ظرفیت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن پس از پایان تعمیرات، عملیاتی شده‌اند.

در همین حال صادرات فرآورده‌های نفتی چین در ماه ژوئیه با افزایش ۷.۲۵ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال به ۵ میلیون و ۳۴۰ هزار تن رسید، در مقابل، واردات گاز طبیعی شامل گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) و از طریق خط لوله، با کاهش ۲.۱ درصدی به ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار تن رسیده است.