به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ابراهیم فخری، با تأکید بر اهمیت ایمنی در استفاده از دستگاه اسباب بازی، گفت: ایمنی کودکان باید در اولویت قرار گیرد و ما به عنوان متولی استانداردسازی موظف به نظارت مستمر بر تجهیزات بازی هستیم.

وی گفت: پلمب تجهیزات ناایمن، اقدام قاطع ما در راستای حفظ سلامت و ایمنی کاربران است.

فخری همچنین از تمامی شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه نقص ایمنی در تجهیزات تفریحی، موارد را به اداره کل استاندارد گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی گفت: این اقدامات به منظور پیشگیری از حوادث ناگوار و تضمین کیفیت و ایمنی خدمات تفریحی در استان صورت می‌گیرد.