پخش زنده
امروز: -
بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ تن اقلام اساسی برای تامین بخشی از نیازهای مواکب مستقر در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی خوزستان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در ایام اربعین حسینی بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ تن اقلام اساسی شامل برنج، مرغ منجمد، شکر، گوشت قرمز منجمد و آرد برای مواکب مستقر در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی استان تامین و توزیع شده است.
جواد سلطانی کاظمی افزود: این اقدام در راستای حمایت از خدماترسانی به زائران حسینی صورت گرفته و بخشی از نیازهای مواکب استان را در مسیرهای عبور زائران پوشش داده است.
او گفت: این سازمان با توجه به حجم بالای زائران، برنامهریزی دقیقی را برای تامین مایحتاج ضروری این مواکب در دستور کار دارد تا روند خدماترسانی به بهترین شکل ممکن ادامه یابد.