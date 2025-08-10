پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت:طرح احداث مجتمع اداری شهرستان چهاربرج به مساحت یک هزار و ۴۶۳ مترمربع بوده که پیشرفت ۹۵ درصدی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در بازدید استاندار آذربایجانغربی از مجتمع اداری شهرستان چهاربرج، بیان کرد: در راستای افزایش فضاهای اداری شهرستان باروق مجتمع اداری این شهرستان با اعتبار بالغ بر ۴۰۰ میلیارد در حال احداث بوده که بعد از اتمام تحویل فرمانداری و ادارت دستگاههای اجرایی میشود.
وی ادامه داد: این طرح در ۵ طبقه اجرا شده و بعد از تکمیل تحویل دستگاههای اجرایی جهت استقرار و ارائه خدمات میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: مدت اجرای قرارداد طرح احداث مجتمع اداری شهرستان چهاربرج ۱۸ ماهه است و کارهای ساختمانی داخل مجتمع با هماهنگی مقامات محلی و جهت ارائه خدمات دولتی به مردم در حال ساخت و ساز است.
آرامون بیان کرد: تسریع در اتمام این پروژه لازم و ضروری است و با حدیت پیگیری میشود.