به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا مسرور گفت: مالکان خودرو‌های پلاک منطقه آزاد می‌توانند پلاک ملی دریافت کنند.

او با اشاره به ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مصوب سال ۱۴۰۳ هیئت وزیران، افزود: بر اساس این مصوبه، خودرو‌هایی که پیش از ابلاغ آیین‌نامه و با عمر کمتر از پنج سال وارد مناطق آزاد کشور شده‌اند و دارای پلاک منطقه آزاد هستند، می‌توانند با پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی مصوب و سایر هزینه‌های قانونی، با ثبت آماری، برای دریافت پلاک ملی و تردد در شهر‌های کشور اقدام کنند.

مسرور گفت: واردات خودرو به مقصد مناطق آزاد از خارج کشور از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۳ ممنوع شد، اما با هدف ارتقای رفاه عمومی در مناطق مرزی که مناطق آزاد در محدوده آنها قرار دارند، دولت شرایط جدیدی را برای استفاده بهینه از خودرو‌های موجود در این مناطق فراهم کرده است.

او افزود: امکان دریافت پلاک ملی برای این خودروها، نه تنها موجب افزایش رضایت عمومی خواهد شد، بلکه به دولت نیز در افزایش درآمد‌های گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های مرتبط با شماره‌گذاری کمک می‌کند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد، گفت: این سیاست می‌تواند منجر به تنظیم بازار خودرو، افزایش رقابت، بهبود کیفیت ناوگان خودرویی، کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی شود.

مسرور تاکید کرد: از جمله اهداف کلان اجرای این مصوبه، می‌توان به جلوگیری از خروج مجدد ارز، ارتقای رضایت عمومی، افزایش رفاه اجتماعی، حمایت از ساکنان مناطق آزاد و به‌کارگیری ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور اشاره کرد و همگی در مسیر توسعه پایدار مناطق مرزی و آزاد کشور دارای اهمیت هستند.