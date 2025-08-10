بنابر اعلام شرکت توانیر، گروه فنی مهندسی صنعت برق در ۹ پایانه مرزی کشور به همراه ۱۲ گروه و ۴۸۰ نفر در کشور عراق به طور شبانه روزی عملیات تامین برق مواکب، پارکینگ‌ها و محل تردد و استقرار زائران ایرانی در اربعین حسینی امسال را بر عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، رئیس عتبات عالیات شرکت توانیر طی گزارشی فعالیت‌های ستاد اربعین این شرکت را در ۲ بخش درون و برون مرزی تشریح کرد.

طبق این خبر، همکاران صنعت برق کشور در قالب ۴۸۰ گروه فنی مهندسی در بخش درون مرزی و ۱۲ گروه در داخل کشور عراق با تلاش شبانه روزی و در گرمای بی سابقه نصب ۳ هزار دستگاه ترانسفورماتور، تامین برق و روشنایی ۱۲۰۰ هکتار پارکینگ، احداث ۱۰۰ کیلومتر خط فشار متوسط و ۳۰۰ کیلومتر خط فشار ضعیف و نصب ۴۵ دستگاه دیزل ژنراتور و بیش از ۷ هزار پروژکتور روشنایی برای تامین برق موکبها، پارکینگها، مراکز درمانی، امنیتی، انتظامی و خدمات رسانی را در دست انجام دارند.

این گزارش حاکی است در بخش درون مرزی ۷ شرکت توزیع نیروی مستقر در پایانه‌های مرزی مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، تمرچین، باشماق، ریمدان، میرجاوه و دوقارون به همراه ۱۰ شرکت توزیع معین و ۸ شرکت برق منطقه‌ای در تامین برق زائران مراسم جهانی اربعین حسینی مشارکت دارند و در بخش برون مرزی نیز به منظور رفاه حال زائران و آماده سازی زیرساخت‌های شبکه توزیع برق عراق در مسیر پیاده روی نجف اشرف تا کربلای معلی، کاظمین و سامرا، ۱۲ گروه مهندسی متشکل از ۵۳ نیروی متخصص و فنی به کشور عراق اعزام شدند.

قابل ذکر است اعتبارات مورد نیاز برای به روز رسانی و توسعه شبکه برق پایانه‌ها و مسیر‌های منتهی به مرز‌ها از سوی شرکت توانیر تامین و در اختیار شرکت‌های برق قرار گرفته و تعدادی از شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو در استان‌های میانی مانند همدان و فارس نیز با همکاری سایر شرکت‌های برق نسبت به برپایی موکب جهت ارایه خدمات در مسیر تردد زوار اقدام کردند.