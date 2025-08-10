به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در جلسه ستاد زراعت و کمیته فنی بذر استان لرستان با محوریت برنامه‌ریزی برای کشت محصولات پاییزه سال زراعی آینده در محل جهاد کشاورزی لرستان، اظهار کرد: با تلاش کشاورزان، تیم‌های تخصصی و برنامه‌ریزی دقیق بخش زراعت، میزان تأمین گندم بذری در استان فراتر از اهداف پیش‌بینی‌شده رفته و ۱۰۹ درصد تعهدات این بخش محقق شده است.



نامدار صیادی خاطرنشان کرد: این موفقیت، در شرایط سخت خشکسالی سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، گامی مؤثر در خودکفایی تولید بذر و آغاز فصل زراعی با پشتوانه‌ای مطمئن است.



به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، مقرر شد توزیع بذور تأمین‌شده بر اساس سطوح زیر کشت واقعی و با رعایت کامل الگوی کاشت از سوی مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها انجام گیرد.



صیادی ضمن قدردانی از زحمات تمامی دست‌اندرکاران تأمین بذر، به ویژه تلاش تمام‌وقت تیم تخصصی نظارت بر بذر استان، تحقق ۱۰۹ درصدی تعهد بذر را نتیجه همکاری همه‌جانبه و برنامه‌ریزی دقیق در شرایط دشوار خشکسالی دانست.



وی همچنین بر لزوم نظارت دقیق در مراحل بعدی تا توزیع نهایی بذور تأمین‌شده توسط این تیم تأکید کرد.



صیادی با اشاره به تأثیر خشکسالی سال زراعی جاری بر مزارع دیم و اهمیت بذر به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی تولید، گفت: سازمان جهاد کشاورزی تعهد خود را برای تأمین بذر سال زراعی آینده عملی کرده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: با توجه‌ به ابلاغ برنامه الگوی کشت، همه شهرستان‌ها باید نهایت تلاش خود را برای اجرای این برنامه به کار گیرند و از هم‌اکنون نسبت به برنامه‌ریزی برای کشت کلزا اقدام کنند.



وی با اشاره به افزایش سهمیه کود نسبت به سال گذشته، افزود: ضروری است شهرستان‌ها اقدامات لازم برای جذب حداکثری کود را انجام دهند تا در زمان کاشت با کمبود مواجه نشویم.



صیادی همچنین از روند خرید گندم در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۲۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان لرستان خریداری شده است. این خرید از طریق ۵۰ مرکز خرید در سطح استان انجام شده و تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.



وی در پایان جلسه، بر ضرورت تداوم آموزش‌های تخصصی، استفاده بهینه از منابع آبی، به‌کارگیری روش‌های نوین کاشت و داشت و مدیریت دقیق نهاده‌ها برای افزایش بهره‌وری و کاهش اثرات خشکسالی تأکید شد.