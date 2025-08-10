پخش زنده
شهردار شهرکرد گفت: شهرداری با دریافت ۹ پلاک زمین، زمینه توسعه متوازن شهرک منظریه را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محمدحسین واحدیان گفت: برای اجرای تفاهمنامه همکاری میان شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان، پس از بازدیدهای میدانی و ارزیابی دقیق عملیات عمرانی انجام شده در شهرک منظریه، این اداره کل با واگذاری ۹ پلاک زمین شامل ۸ پلاک با کاربری مسکونی و یک پلاک با کاربری بازار روز خدماتی، به ارزش چهارصد میلیارد ریال، به شهرداری شهرکرد موافقت کرد.
وی افزود: این اقدام مهم، گام مؤثری برای تسریع روند توسعه شهری و افزایش امکانات رفاهی و خدماتی برای شهروندان است.
شهردار شهرکرد اضافه کرد: بهرهبرداری از این اراضی، زمینه اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی جدید را در شهرک منظریه فراهم خواهد کرد.
واحدیان با اشاره به اهمیت این واگذاری گفت: شهرداری متعهد است با استفاده بهینه از این ظرفیت، کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهد و توسعه متوازن و پایدار شهری را در اولویت برنامههای خود قرار دهد.
وی تأکید کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی و تلاشهای شبانهروزی مجموعه مدیریت شهری، گامهای مستحکمی در مسیر رشد و آبادانی برداشته شده و این واگذاری فرصتی ارزشمند برای تحقق این هدف است.