دوره‌های تخصصی آموزش اصول تشریفات، آداب معاشرت و رانندگی حرفه‌ای رانندگان تاکسی کیش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، برنامه آموزشی پیش‌بینی‌شده شامل ۱۸ ساعت آموزش در محور‌های تشریفات و آداب معاشرت، مرور تخصصی ظرفیت‌های گردشگری کیش، بازآموزی قوانین راهنمایی و رانندگی با همکاری پلیس راهور، آموزش زبان انگلیسی و در صورت نیاز زبان عربی در سطح محاوره و آموزش کمک‌های اولیه است.

دوره‌ها با هدف اثربخشی بیشتر در گروه‌های حداکثر ۵۰ نفری برگزار می‌شوند.

با توجه به فعالیت حدود هزار و سیصد و هشتاد راننده تاکسی در کیش، اجرای کامل این برنامه چند ماه طول می‌کشد.

گذراندن این دوره‌ها به‌عنوان یکی از الزامات اصلی صدور یا تمدید کارت فعالیت رانندگان تاکسی تعیین شده است و این شرط در فرآیند صدور مجوز‌ها به‌صورت سختگیرانه اعمال خواهد شد.