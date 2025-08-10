پخش زنده
پیش بینی می شود ۱۸ هزار تُن غلات از سطح مزارع شهرستان کوثر برداشت شود که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کوثر گفت: در سال جاری شاهد کاهش میزان برداشت گندم در این شهرستان نسبت به سال گذشته هستیم و علت اصلی این کاهش تنش آبی، عدم بارش باران کافی و حاکمیت باد گرم است.
عباس عاطفی اظهار داشت: در سال زارعی جاری تقریباً ۱۸ هزار هکتار از مزارع این شهرستان به زیر کشت گندم رفته که از این میزان ۳ هزار هکتار آبی و ۱۵ هزار هکتار بهصورت دیم است.
وی ادامه داد: امسال شاهد کاهش میزان برداشت گندم در این شهرستان نسبت به سال گذشته هستیم و علت اصلی این کاهش تنش آبی، عدم بارش باران و حاکمیت باد گرم است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کوثر با اشاره به اینکه کاهش میزان تولید، نتیجه مستقیم عوامل محیطی و اقلیمی است، اظهار داشت: متأسفانه در سال زراعی جاری، کاهش چشمگیر بارندگی و بروز تنشهای آبی، تأثیر محسوسی بر میزان برداشت گندم در سطح شهرستان گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: شرایط اقلیمی، بهویژه در اراضی دیم، بیشترین تأثیر را بر کاهش تولید داشته است.
عاطفی به ارقام گندم کشتشده در مزارع شهرستان اشاره کرد و افزود: این ارقام شامل «سرداری» و «آذری» است که واریتههای مقاوم در برابر شرایط سخت محیطی را دارد؛ اما شدت تنش آبی در فصل زراعی اخیر فراتر از حد تحمل اینگونهها بوده است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کوثر همچنین افزود: روند برداشت گندم در حال انجام است و ۳ دستگاه کمباین کار برداشت غلات در این شهرستان را بر عهده دارند.
عاطفی از کشاورزان خواست برای تهیه بذر اصلاحشده موردنیاز سال آینده، صرفاً به شرکتهای مجاز بوجاری و فراوری بذر مراجعه کنند تا کیفیت و بازدهی کشت در آینده افزایش یابد.