به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داکنز نازون، مهاجم ۳۱ ساله تیم ملی فوتبال هائیتی و باشگاه کایسری‌اسپور ترکیه پس از توافق با مدیران آبی‌پوشان وارد ایران شد.

نازون امروز (یک‌شنبه، ۱۹ مرداد) قرارداد خود را امضا می‌کند و سپس آماده حضور در تمرینات استقلال خواهد بود.

مهاجم جدید آبی‌پوشان به علت اینکه قرارداد خود را امروز به صورت رسمی با آبی‌پوشان امضا می‌کند، نمی‌تواند در دیدار سوپرجام که روز دوشنبه برگزار می‌شود این تیم را همراهی کند؛ چرا که قرارداد بازیکن باید ۴۸ ساعت پیش از آغاز مسابقه در سازمان لیگ ثبت شود.