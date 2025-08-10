به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مهرداد سفیدگران در نشست با عوامل تحریریه خبر صدا و سیمای خراسان شمالی ضمن خداقوت به آنان با اشاره به حمایت بیمه سلامت از انواع بیماری‌های صعب العلاج همچون سرطان، دیابت، بیماری‌های ژنتیکی و بیماری‌های خاص و نادر گفت: تعداد گروه‌های بیماری خاص زیر پوشش از پنج به ۱۳۲ گروه افزایش یافته است.

سفیدگران اضافه کرد: ۱۴هزار و ۸۳۱ بیمار خاص و سخت‌علاج در استان زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند که در دو سال اخیر ۵۱۰ میلیارد ریال برای هزینه‌های درمان آنها پرداخت شده است.

مدیر کل بیمه سلامت استان گفت: ۷۲۶ هزار نفر معادل ۷۲ درصد جمعیت استان زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند و این سازمان ماهانه به طور متوسط ۹ هزار میلیارد ریال هزینه درمان بیمه‌شدگان را پرداخت می‌کند.

سفید گران در ادامه با بیان اینکه ۸۴ درصد بیمه‌شدگان به صورت رایگان زیر پوشش قرار دارند، افزود: به جز بیمه‌شدگان دهک ۱۰، سایر افراد نیز با تخفیف بیمه شده و از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شوند.