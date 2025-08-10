رئیس کل دادگستری گلستان دردیدار با مدیرکل صداوسیما گفت: صداو سیما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خوش درخشید و با انعکاس اخبار صحیح و روایت سریع و صادقانه، روحیه امید و قدرت را به جامعه تزریق کرد.

صدا و سیما در جنگ ۱۲ روزه با روایت صادقانه، امید را به جامعه تزریق کرد

صدا و سیما در جنگ ۱۲ روزه با روایت صادقانه، امید را به جامعه تزریق کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شکری نیا مدیرکل صداوسیما گلستان هم در این دیدار گفت: دستگاه قضایی با دغدغه مندی و گره گشایی از مشکلات در حوزه‌های مختلف استان کمک شایانی به سرعت توسعه در استان کرده است.

او افزود: تلاش کرده‌ایم تعامل و ارتباط خود با دستگاه قضایی استان را به بالاترین سطح برسانیم.

شکری نیا ادامه داد: در جنگ اخیر تلاش رسانه ملی بر انعکاس شفاف، سریع و صادقانه وقایع با هدف ایجاد اعتماد عمومی بوده است که این امر باعث شد دشمن ارتباط قوی مردم با رسانه ملی را تحمل نکند و صداوسیما را مورد حمله هوایی قرار داد و این نشان از درماندگی جبهه متجاوزین و استکبار است.