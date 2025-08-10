پخش زنده
عشایر چهارمحال و بختیاری به صورت ۱۰۰ درصد زیر پوشش بیمه سلامت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل بیمه سلامت استان با بیان اینکه ۱۲۰ هزار عشایر در این استان تحت بیمه سلامت هستند، گفت: این جمعیت به صورت رایگان از این بیمه خدمات میگیرند.
محمد حیدری گفت: پرداختهای غیر دانشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۳ پرداخت شده و برخی مطالبات پزشکان با توجه به محدودیتها پرداخت شد.
وی عنوان کرد: یکی از اهداف بیمه سلامت تحت پوشش قرار دادن همه مردم است که تا حدودی به این هدف رسیده و در بخش بستری ۹۰ درصد و سرپایی ۷۰ درصد هزینهها پوشش داده میشود.
حیدری گفت: بیمارانی که با معرفی پزشک خانواده معرفی میشوند به صورت ۱۰۰ درصد رایگان خدمات دریافت میکنند.
مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: دهکهای یک تا پنج رایگان، دهک ۶، ۴۰ درصد و دهک هفت ۵۰ درصد و دهم ۱۰۰ درصد پرداخت میکنند.
وی افزود: همه کسانی که در صندوق بیمه روستایی تقسیم میشوند، جانبازان ایثارگران و شهدا و زندانیان به صورت رایگان از بیمه پایهای سلامت استفاده میکنند.
حیدری گفت: در چهارمحال و بختیاری ۶۱۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند که در بعضی بیماریهای خاص به صورت رایگان به آنهاخدمات ارائه میشود.