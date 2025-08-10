به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سیدحسن حسینی اظهار کرد: موضوع آب در مشهد موضوعی بسیار مهم و پیچیده است. شهر مقدس مشهد از ابتدای شکل‌گیری خود، با مشکل آب مواجه بوده و هرچقدر جمعیت بیشتر شده، این مشکل نیز افزایش یافته است.

وی افزود: ما براساس برنامه‌هایی که در تأمین آب مشهد داریم، باید ۷۰ درصد آب مشهد را از سد‌های اطراف مشهد و به‌ویژه سد دوستی و ۳۰ درصد را از منابع زیرزمینی و چاه‌های عمیق تأمین کنیم. در اثر خشکسالی که در این ۲۰ سال اخیر به صورت متوالی ایجاد شده، سد‌ها به‌شدت فقیر شدند و ما مجبور شدیم برعکس این وضعیت عمل کرده، یعنی ۷۰ درصد آب را از چاه‌های زیرزمینی و ۳۰ درصد را از سد‌ها تأمین کنیم.

حسینی با بیان اینکه سد دوستی یکی از منابع مهم تأمین آب مشهد است، عنوان کرد: حجم آبگیری این سد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب است، اما در اثر خشکسالی و همچنین به‌دنبال سد‌هایی که در بالادست در افغانستان ساخته شده، میزان ذخیره این سد به حداقل ممکن یعنی به حدود ۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است. ما ظرفیتی ایجاد کردیم که در هر ثانیه، ۶۰۰۰ لیتر از سد دوستی به مشهد منتقل شود، اما با این وضعیت نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم و در هر ثانیه می‌توانیم بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر را منتقل کنیم که حجم قابل‌ملاحظه‌ای نیست.

فرماندار مشهد بیان کرد: مشهد در فصول گرم در هر ثانیه، ۱۳ هزار لیتر و در فصول سرد در هر ثانیه، بین ۷ تا ۸ هزار لیتر مصرف دارد. برای اینکه بتوانیم این کمبود را جبران کنیم، تمام چاه‌هایی را که در مشهد و اطراف آن است، احصا کردیم و در حالت آماده‎‌باش قرار دادیم تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار بگیرند و وارد شبکه شوند.

وی با اشاره به اینکه در میان‌مدت برنامه‌هایی برای تأمین آب مشهد وجود دارد، تصریح کرد: یکی از این برنامه‌ها انتقال آب مازاد کلات است.

حسینی با تأکید بر اینکه ما به‌هیچ‌وجه حق تعرض به آب شرب و کشاورزی مردم کلات را نداریم افزود : تلاش میکنیم تا از مازاد آبی که به ترکمنستان می‌رود و به دلیل نداشتن تمهیدات از مرز خارج می‌شود، به میزان ۵۰ میلیون مترمکعب در سال از طریق یال‌های شمالی هزارمسجد و سد‌های موجود استفاده کنیم که این، بخشی از کمبود آب مشهد را جبران خواهد کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از طرح‌های میان‌مدت سد شوریجه است. این طرح پیشرفت فیزیکی خوبی دارد و امیدوارم امسال با شروع فصل بارندگی، شروع به آبگیری کند و از این سد نیز به میزان ۱۵ میلیون مترمکعب استفاده کنیم. امیدواریم که امسال بارندگی افزایش پیدا کند و سد‌هایی که در اطراف مشهد وجود دارند، پرآب شوند. اگر سد‌های ارداک، طرق و کارده و همچنین سد دوستی به اندازه کافی آب داشته باشند، نیاز ما به استفاده از چاه‌ها به حداقل ممکن می‌رسد.