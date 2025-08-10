مشاور کمیته جمعیت کمیسیون فرهنگی مجلس، با ابراز نگرانی از روند کند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از عملکرد وزارت کشور انتقاد کرد.

انسیه کتابچی مشاور کمیته جمعیت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، به مشکلات موجود در اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور، به‌ویژه از سوی وزارت کشور و سازمان ثبت احوال، اشاره کرد.

او با تأکید بر اینکه وزارت کشور موظف به تشکیل ستاد‌های عملیاتی برای پیگیری موضوع جمعیت در سراسر کشور است، گفت: متأسفانه این ستاد‌ها به درستی تشکیل نشده‌اند یا گزارش‌هایشان به مجلس نمی‌رسد. به گفته کتابچی جلسات مهمی که باید با حضور وزیر کشور یا استانداران برگزار شود، یا تشکیل نمی‌شوند یا اطلاعاتی از آنها در دسترس نیست.

وی همچنین از اینکه نمایندگان وزارت کشور در جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس حضور نیافته‌اند، انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد که این وزارتخانه هر چه زودتر گزارش‌های کامل عملکرد خود را در این زمینه به مجلس ارائه دهد.