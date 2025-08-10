انتشار خبر درگذشت محمود فرشچیان، استاد شهیر نگارگری، واکنش‌های بسیاری را در میان اصحاب فرهنگ و هنر به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، انتشار خبر درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر شهیر ایرانی، واکنش‌های بسیاری را در میان جامعه فرهنگ و هنر داشت. تعدادی از شاعران کشور در همین راستا، تازه‌ترین سروده‌های خود را به این استاد فقید تقدیم کرده و از سجایای اخلاقی او گفتند.

افشین علا در سوگ استاد فرشچیان این‌چنین سرود:

خداوندگار نقوش حسینی

سفر کرد با زاد و توش حسینی

سر، آسوده بگذاشت بر خواب راحت

نگارنده سخت‌کوش حسینی

به بالین آن پیر در واپسین‌دم

رسید از لب حق، سروش حسینی

ظریفی که در عاشقی گوی سبقت

ربود از حریفان به هوش حسینی

شنید آن مضامین و آموزه‌ها را

ز گفتار زینب به گوش حسینی

ز خم‌خانه کربلا رنگ می‌زد

به بوم خود آن باده‌نوش حسینی

برانگیخت انگشت حسن‌آفرینش

جهان را به جوش و خروش حسینی

بیفکند یک عمر دلدادگان را

از آن خامه در جنب و جوش حسینی

ز مهر خطاپوش حق، نور غفران

بر آن دیده عیب‌پوش حسینی

علیرضا قزوه هم از دیگر شاعرانی است که قطعه شعری در سوگ استاد فرشچیان سروده است :

خط یاقوتی و هر روز گران خواهی شد

مینیاتور غم فرشچیان خواهی شد

بر سر سفره ارباب کرامت بنشین

که نمک‌گیر همین لقمه نان خواهی شد

مثل یک چشمه به دریای عطش خواهی ریخت

مثل یک رود سراسیمه روان خواهی شد

استاد محمود فرشچیان هنرمند اصفهانی، در ۴ بهمن ۱۳۰۸ دیده به جهان گشود. وی یکی از تأثیرگذارترین و نوآورترین نگارگران ایرانی در یک قرن اخیر شناخته شده است که تحصیلات خود را در مدرسه هنر‌های زیبای اصفهان آغاز کرد و سپس در اروپا به تکمیل دانش هنری خود پرداخت. فرشچیان با تلفیق مکتب سنتی نگارگری ایرانی و سبک‌های نوین، آثاری خلق کرده است که در موزه‌های معتبر جهانی و کشور همچون حرم حضرت امام علی‌بن موسی الرضا (ع) به نمایش گذاشته شده است.

قرار است پیکر زنده‌یاد فرشچیان، بنا بر وصیت ایشان، در مقبره صائب واقع در شهر اصفهان به خاک سپرده شود. جزئیات این مراسم هنوز از جانب خانواده ایشان اعلام نشده است.