سرمربی تیم فوتبال دختران کمتر از ۲۰ سال ایران ترکیب تیم کشورمان را برای دیدار با ژاپن اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبر گزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای ایران و ژاپن از سری رقابتهای مرحله انتخابی جام ملتهای فوتبال دختران کمتر از ۲۰ سال دختران در مالزی از ساعت ۱۲:۱۵ برگزار میشود که نیلوفر اردلان ترکیب ۱۱ نفره ایران برابر ژاپن را به شرح زیر اعلام کرد:
آتنا توفیق-فاطمه رضایی-بیتا خزایی-سمانه قمری-زهرا خواجه زاده-پرنیا رحمانی-مینا بابویه-مائده بی رنگ-نازنین زهرا منصوری-مریم دینی- زینب خلیلی