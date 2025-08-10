پخش زنده
امروز: -
دبیرخانه انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت درگذشت استاد محمود فرشچیان پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام انجمن خادمان قرآن کریم به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران درگذشت هنرمند متعهد و فرهیخته، خادم القرآن، نابغه نگارگری آیینی و از اعضای انجمن خادمان قرآن کریم، استاد محمود فرشچیان که خالق آثار ماندگار الهامگرفته از تعالیم و ارزشهای قرآنی، همچون عصر عاشورا، ضامن آهو، روز آفرینش، ابراهیم نبی، یتیمنوازی علی، شفاعت و همچنین طراح ضریح مطهر چندی از اعتاب مقدسه از جمله ضریح مطهر رضوی علیه السلام، ضریح مطهر حضرت سیدالشهدا علیه السلام و بسیاری از آثار بیبدلیل دیگر است، به ملت شریف، هنردوست و قرآنباور ایران اسلامی تسلیت عرض کرده و از درگاه ربوبی، رحمت و غفران الهی را برای این استاد برجسته، مسئلت میکند.
مرحوم استاد محمود فرشچیان در دوره هفتم تجلیل از خادمان قرآن کریم از انتخاب و از ایشان قدردانی و تجلیل شد.
دبیرخانه انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران»