به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام انجمن خادمان قرآن کریم به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران درگذشت هنرمند متعهد و فرهیخته، خادم القرآن، نابغه نگارگری آیینی و از اعضای انجمن خادمان قرآن کریم، استاد محمود فرشچیان که خالق آثار ماندگار الهام‌گرفته از تعالیم و ارزش‌های قرآنی، همچون عصر عاشورا، ضامن آهو، روز آفرینش، ابراهیم نبی، یتیم‌نوازی علی، شفاعت و همچنین طراح ضریح مطهر چندی از اعتاب مقدسه از جمله ضریح مطهر رضوی علیه السلام، ضریح مطهر حضرت سیدالشهدا علیه السلام و بسیاری از آثار بی‌بدلیل دیگر است، به ملت شریف، هنردوست و قرآن‌باور ایران اسلامی تسلیت عرض کرده و از درگاه ربوبی، رحمت و غفران الهی را برای این استاد برجسته، مسئلت می‌کند.

مرحوم استاد محمود فرشچیان در دوره هفتم تجلیل از خادمان قرآن کریم از انتخاب و از ایشان قدردانی و تجلیل شد.

دبیرخانه انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران»