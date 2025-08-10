پخش زنده
به مناسبت روز خبرنگار استاندار سمنان با حضور در واحد خبر صداوسیمای مرکز سمنان، از تلاش فعالان عرصه اطلاع رسانی قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی خبرنگاران، بهویژه در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: یکی از اهداف رژیم صهیونیستی و هم پیمانانش خاموش کردن صدای ایران است و صداوسیما بهعنوان رسانه ملی در خط مقدم این مقابله ایستاده است.
کولیوند افزود: کارکنان صداوسیمای مرکز سمنان در مسیر ایثار و خدمترسانی به مردم گام برمیدارند و در سفر رئیسجمهور به استان، بودجه مناسبی برای تجهیز و نوسازی این مرکز اختصاص می یابد.
مدیرکل صداوسیمای مرکز سمنان هم گفت: خبرنگاران این مرکز در خط مقدم اقناع افکار عمومی حضور دارند.
عبدالرضا دهرویه ادامه داد: مطالبهگری در اخبار صداوسیما برای رفع مشکلات مردم است و نه ایجاد یأس و ناامیدی،
دهرویه همچنین عملکرد صداوسیما در دفاع مقدس ۱۲ روزه و پس از آن را کمنظیر دانست و تسریع در روند HD سازی مرکز سمنان با تخصیص اعتبارات ملی و استانی را خواستار شد.
محمدرضا حاجیقربانی، معاون خبر صداوسیمای استان سمنان، گزارشی از عملکرد این واحد ارائه کرد و خواستار همکاری و حمایت همه دستگاههای اجرایی برای تقویت جریان اطلاعرسانی و پیگیری مطالبات مردمی از مسیر رسانه ملی شد.
پیش از این دیدار، استاندار سمنان با حضور در استودیو خبر ۲۰ روز خبرنگار را به فعالان رسانه ای در این استان تبریک گفت.