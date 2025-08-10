پخش زنده
امروز: -
به منظور تسهیل سفر زائران اربعین حسینی، نخستین قطار فوقالعاده اربعین در مسیر یزد - خرمشهر به راه افتاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیدرضا سادات حسینی، مدیرکل راهآهن یزد، گفت: در راستای خدمت رسانی به زائران و رفاه حال مسافران، یک رام قطار ششتخته با ظرفیت ۴۵۰ نفر در مسیر یزد - خرمشهر و بالعکس حرکت کرد.
مدیرکل راهآهن یزد تأکید کرد: برای نخستینبار امکان اعزام مستقیم زائران از یزد به مرز خروجی شلمچه با قطار فراهم شده است. قطارهای ویژه اربعین تنها تا ایستگاه شلمچه حرکت خواهند کرد.
برنامه بازگشت این قطار در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۲۳:۴۵ از خرمشهر آغاز و ساعت ۲۲:۴۰ روز بعد به ایستگاه راهآهن یزد خواهد رسید.