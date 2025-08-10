تاکید استاد فرشچیان به سخن گفتن به فارسی در دانشگاه هاروارد

تاکید استاد فرشچیان به سخن گفتن به فارسی در دانشگاه هاروارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاد فرشچیان، هنرمند سرشناس نگارگری کشور، ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت.

استاد محمود فرشچیان هنرمند اصفهانی، ۴ بهمن ۱۳۰۸ دیده به جهان گشود.

وی از تأثیرگذارترین و نوآورترین نگارگران ایرانی در قرن اخیر است.

فرشچیان با تلفیق مکتب سنتی نگارگری ایرانی و سبک‌های نوین، آثاری خلق کرده که در موزه‌های معتبر جهانی و کشور همچون حرم امام رضا (ع) به نمایش گذاشته شده است.