پخش زنده
امروز: -
فیلمی از استاد فرشچیان در فضای مجازی وب گیر شده است که در دانشگاه هاروارد به زبان فارسی صحبت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاد فرشچیان، هنرمند سرشناس نگارگری کشور، ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت.
استاد محمود فرشچیان هنرمند اصفهانی، ۴ بهمن ۱۳۰۸ دیده به جهان گشود.
وی از تأثیرگذارترین و نوآورترین نگارگران ایرانی در قرن اخیر است.
فرشچیان با تلفیق مکتب سنتی نگارگری ایرانی و سبکهای نوین، آثاری خلق کرده که در موزههای معتبر جهانی و کشور همچون حرم امام رضا (ع) به نمایش گذاشته شده است.