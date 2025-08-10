به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: این طرحها در بخش های بهسازی و نوسازی فضا‌های بهداشتی مدارس استان شامل آبخوری‌ها، سرویس‌های بهداشتی، دستشویی‌ها و روشویی‌ها تا آغاز سال تحصیلی جدید (۱۴۰۵ـ۱۴۰۴) به بهره‌برداری می‌رسد.

قطبی بیان کرد: این طرحها تا اول شهریورماه به طور کامل آماده می‌شوند و در حال حاضر ۹۰ درصد آنها آماده بهره‌برداری است.

وی گفت: اعتبار هزینه‌شده در حوزه سلامت دانش‌آموزی، بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال است.