مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به نقش حیاتی نیروگاه تلمبهذخیرهای هزار مگاواتی سیاهبیشه در تأمین پایداری شبکه و مدیریت اوج مصرف، گفت: این نیروگاه با قابلیت اتصال سریع به شبکه، نقشی کلیدی در جبران تغییرات تولید نیروگاههای تجدیدپذیر و بهبود ولتاژ در استانهای تهران، البرز و قم ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی امروز در حاشیه بازدید از سد و نیروگاه تلمبهذخیرهای سیاهبیشه که با حضور وزیر نیرو و اصحاب رسانه انجام شد، اظهار داشت: این نیروگاه با ظرفیت هزار مگاوات قادر است در کوتاهترین زمان ممکن به شبکه برق متصل شده و حداکثر توان تولیدی خود را به مدار تزریق کند. این ویژگی، علاوه بر تقویت ولتاژ مناطق مرکزی کشور، امکان عبور مطمئن از پیک مصرف را فراهم میسازد.
وی با تشریح عملکرد این نیروگاه گفت: در زمان مصرف حداقل، آب از مخزن پایین به مخزن بالایی پمپاژ و در زمان اوج بار با رهاسازی آب و راهاندازی توربینها، برق مورد نیاز شبکه تأمین میشود. این چرخه بدون اتلاف آب انجام میشود و توان پاسخگویی سریع به تغییرات ناگهانی تولید نیروگاههای تجدیدپذیر، مانند کاهش تولید نیروگاههای خورشیدی بهدلیل عبور ابر، را دارد.
رجبی مشهدی با اشاره به تعمیرات اخیر واحد شماره سه این نیروگاه افزود: این عملیات بدون حضور ناظران خارجی و با توان داخلی انجام شد و بیش از ۱۰۰ قطعه با اتکا به ساخت داخل بازسازی و نصب شد.
وی گفت: پس از عبور از اوج بار تابستان، تعمیرات سایر واحدها نیز در دستور کار قرار دارد تا تمام ظرفیت نیروگاه به مدار بازگردد.
مدیرعامل توانیر به برنامه توسعه نیروگاههای تلمبهذخیرهای اشاره کرد و گفت: احداث نیروگاههای مشابه در سدهای آزاد و رودبار با ظرفیت مجموعی نزدیک به هزار مگاوات در دستور کار است. همچنین استفاده از سامانههای ذخیرهساز برق (باتری) برای پشتیبانی از تولید نیروگاههای تجدیدپذیر در برنامه آتی صنعت برق قرار دارد.
سخنگوی صنعت برق همچنین با اشاره به خاموشیهای اخیر گفت: افزایش کمسابقه دما و رشد شدید مصرف برق در هفتههای گذشته، موجب شد تا محدودیتهای بخش خانگی بهطور موقت افزایش یابد. با این حال، برنامهریزی بر این اساس است که خاموشیها بیش از چهار ساعت در روز نباشد و با ورود نیروگاههای جدید به مدار، وضعیت بهبود یابد.
به گفته رجبی مشهدی، همکاری مردم در مدیریت مصرف، نقش تعیینکنندهای در کاهش خاموشیها و عبور موفق از پیک بار تابستان دارد.