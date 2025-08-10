به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی طرح برخی نظرات درباره نام‌گذاری یکی از معابر شهر یزد به نام حضرت آیت‌الله ناصری (دامت برکاته)، شورای اسلامی شهر یزد جهت تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را ارائه داد:

نام‌گذاری معابر شهری در سال‌های اخیر با رویکردی تازه و با هدف پاسداشت هویت فرهنگی، دینی و بومی، و همچنین تجلیل از مفاخر معاصر در زمان حیات‌شان دنبال شده است. این اقدام، ضمن حفظ سرمایه‌های معنوی شهر، گامی در جهت الگوسازی برای نسل‌های آینده نیز به شمار می‌رود.

در همین راستا، معابر متعددی در سال‌های اخیر به نام بزرگانی از حوزه‌های علم، فرهنگ، دین و ایثار مزین شده‌اند؛ از جمله:

پروفسور افلاطونیان، سردار فلاح‌زاده، سردار میرحسینی، حجت‌الاسلام راشد یزدی، آیت‌الله ناصری، دکتر اسلامی ندوشن، استاد رهبران، استاد حرازی، استاد اخوان کفاش، استاد علی‌اصغر بمانی، استاد حسین مسرت، استاد مظفر سالاری، استاد حسین فتاحی، سرکار خانم عالیه مهرابی و سرکار خانم ناهید رشتی و ده‌ها شخصیت برجسته استان یزد

موضوع اصلاح و تفکیک نام معابر، در کنار جنبه‌های فرهنگی، از منظر فنی و خدماتی نیز اهمیت دارد. به عنوان نمونه، در خصوص مسیر موسوم به بلوار جانباز، با احداث میدان و زیرگذر امام علی (ع)، این بلوار عملاً به دو بخش مستقل تبدیل شد. به منظور رفع تداخل در آدرس‌دهی و تسهیل خدمات‌رسانی، بخش اول (از میدان حضرت ابوالفضل تا میدان امام علی) با نام «بلوار جانباز» حفظ و بخش دوم (از میدان امام علی تا میدان آیت‌الله مدرسی) به نام «بلوار آیت‌الله ناصری» نام‌گذاری شد.

این تصمیم شورای اسلامی شهر نه با هدف حذف نام جانبازان عزیز، بلکه در راستای ساماندهی شهری و رعایت ضوابط خدمات شهری اتخاذ گردید. همچنین خود حضرت آیت‌الله ناصری از چهره‌های برجسته ایثار و از جانبازان سرافراز انقلاب اسلامی هستند.

در چهار سال گذشته، شورای اسلامی شهر یزد موفق به انجام بیش از هزار نام‌گذاری جدید شده است که معادل با کل نام‌گذاری‌های یک دهه گذشته شهر است. همچنین تاکنون حدود هفت هزار تابلو در سطح معابر شهری نصب شده و چهار هزار تابلو دیگر نیز در نوبت نصب قرار دارد.

این اقدامات با بهره‌گیری از نام‌های ریشه‌دار در فرهنگ، طبیعت، تاریخ، ادبیات و دین، جلوه‌ای تازه به سیمای شهر بخشیده‌اند و گامی مؤثر در مسیر هویت‌سازی و زیباسازی شهری به شمار می‌روند.

شورای اسلامی شهر یزد همواره از نقد‌های سازنده و دغدغه‌های دلسوزانه استقبال می‌کند و بر این باور است که بزرگداشت مفاخر نباید به زمان پس از فقدان آنان محدود شود.