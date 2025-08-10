پرونده تخلف ۲ میلیارد و سیصد میلیون ریالی برای یک واحد خبازی به علت کشف ۱۸۲ کیسه آرد تحت عنوان عرضه خارج از شبکه، تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت مازندران گفت: در پی نظارت از واحدهای خبازی، بازرسان اداره صنعت، معدن
و تجارت شهرستان نور موفق به کشف ۱۸۲ کیسه آرد تحت عنوان عرضه خارج از شبکه شدهاند.
اسماعیل هادی نژاد افزود: برای این واحد خبازی متخلف پرونده تخلف بالغ بر دو میلیارد و سیصد میلیون ریال تشکیل شده است.
وی گفت: این پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
هادی نژاد در پایان از عموم شهروندان خواست تخلفات اقتصادی را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.