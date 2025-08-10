پخش زنده
امروز: -
فرماندار املش در کمیته برنامه ریزی این شهرستان از افزایش ۲۴ درصدی اعتبارات این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرماندار املش در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان از تخصیص ۱۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعتبار در سال جاری خبر داد و گفت: امسال اعتبارات شهرستان در مقایسه با پارسال ۲۴ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه تکمیل طرحهای نیمه تمام گذشته در اولویت برنامه کاری ماست گفت: پارسال از ۱۲۶ میلیارد تومان اعتبار حدود ۵۰ درصد محقق شد و انتظار میرود با توجه به اعتبارات امسال، شاهد افتتاح طرحهای نیمه تمام این شهرستان باشیم.