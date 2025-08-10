مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه: از ابتدای ماه صفر تا پایان روز گذشته ۵۱۸ هزار و ۳۵۳ نفر ۷۴ هزار نفر از پایانه مرزی خسروی تردد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صادا و سیما مرکز کرمانشاه، یزدان خسروی همچنین به تردد ۷۴ هزار و ۶۱۳ نفر از مرز خسروی طی شبانه روز گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۲ هزار و ۷۵۷ زائر از مرز خارج شده و ۳۱ هزار و ۸۵۶ نفر هم از این پایانه مرزی وارد کشور شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه به تدریج شاهد پیک برگشت زوار از مرز خسروی هستیم، گفت: روند ورود و خروج زوار از پایانه خسروی بدون وقفه و مشکل در حال انجام است.