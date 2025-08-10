برخورد خودروی پارس و وانت نیسان در جهرم، یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،برخورد خودروی پارس و وانت نیسان در جاده جهرم، یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

سخنگوی اورژانس شهرستان جهرم گفت: در تماس تلفنی به مرکز ارتباطات ۱۱۵ مبنی بر تصادف پژو پارس و وانت بار نیسان، گروه اورژانس قطب آباد و علویه به محل حادثه اعزام شدند.

رحمانیان افزود: یک مصدوم حادثه پس از انجام کمک‌های اولیه به بیمارستان پیمانیه جهرم منتقل و مرد ۳۶ ساله فوت شده در این تصادف به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.