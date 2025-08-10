مستند «سخت و شیرین»، روایتی عاشقانه و پرشور از پیاده‌روی اربعین حسینی از مهران تا کربلا، از دوشنبه ساعت ۱۵:۴۵، از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «سخت و شیرین»، با نمایش لحظاتی از هیجان و خستگی آمیخته با شیرینی این سفر معنوی، همراه با قصه مسافران و میزبانان، در چهار قسمت ۲۰ دقیقه‌ای تهیه شده است. تکرار این برنامه روز بعد ساعت ۰۸:۳۰ پخش می شود.

این مستند با روایت خسرو کریمی به تهیه‌کنندگی خشایار بکان در گروه معارف شبکه تهران تولید شده و تلاش دارد جلوه‌هایی ناب از میزبانی و همدلی در مسیر زیارت اربعین را به تصویر بکشد.