پخش زنده
امروز: -
مستند «سخت و شیرین»، روایتی عاشقانه و پرشور از پیادهروی اربعین حسینی از مهران تا کربلا، از دوشنبه ساعت ۱۵:۴۵، از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «سخت و شیرین»، با نمایش لحظاتی از هیجان و خستگی آمیخته با شیرینی این سفر معنوی، همراه با قصه مسافران و میزبانان، در چهار قسمت ۲۰ دقیقهای تهیه شده است. تکرار این برنامه روز بعد ساعت ۰۸:۳۰ پخش می شود.
این مستند با روایت خسرو کریمی به تهیهکنندگی خشایار بکان در گروه معارف شبکه تهران تولید شده و تلاش دارد جلوههایی ناب از میزبانی و همدلی در مسیر زیارت اربعین را به تصویر بکشد.