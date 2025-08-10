با حضور رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مجلس و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی یک کارگاه تولید صنایع‌دستی در ارومیه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور حجت‌الاسلام محمد میرزایی، رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مجلس، مرتضی صفری، مدیرکل، محمدرضا طنابی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی و جمعی از هنرمندان صنایع‌دستی یک کارگاه تولید صنایع‌دستی در ارومیه افتتاح شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در مراسم افتتاح این کارگاه اظهار کرد: در این کارگاه صنایع‌دستی، انواع محصولات چرم‌دوزی در رشته‌های معرق چرم، سوخت‌نگاری چرم و ... تولید می‌شود.

مرتضی صفری افزود: علاوه بر تولیدات چرمی، دوره‌های آموزشی در رشته‌های چرم‌دوزی، قالی‌بافی و گلیم‌بافی هم برای علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری انجام شده در این کارگاه بیش از پنج میلیارد ریال است، گفت: با بهره‌برداری از این کارگاه برای پنج نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.

صفری با بیان اینکه صنایع‌دستی یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی برای اشتغال‌زایی شناخته می‌شود، تصریح کرد: توسعه صنایع‌دستی در استان با اخذ اقداماتی از قبیل جذب سرمایه‌گذار، احداث بازارچه‌های دائمی، فرهنگ‌سازی خرید صنایع‌دستی به‌عنوان هدیه از طریق رسانه‌ها و همچنین افزایش صادرات در دستور کار قرار دارد.