به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکتی دانش‌بنیان در اصفهان با اشاره به تولید محصولات فناورانه این شرکت در حوزه‌های کنترل هوشمند، مدیریت انرژی و پایش کیفی در صنایع گفت: خدمات و محصولات با قیمتی معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد نمونه‌های خارجی عرضه می‌شود.

سعید ماجد با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه افزود: این شرکت از سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید تجهیزات سخت‌افزاری با رویکرد سامانه های ویژه آغاز و بر توسعه سیستم‌های کنترل ترافیک هوشمند تمرکز کرد.

وی تاکید کرد: در دهه دوم فعالیت، تمرکز شرکت به سمت اتوماسیون صنعتی و هوشمندسازی صنایع به‌ویژه در حوزه فولاد معطوف شد. در این بخش با ارائه راهکارهای فناورانه، توانستیم به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان، خدمات خود را به دیگر صنایع نیز گسترش دهیم.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به نیاز کشور به مدیریت هوشمند انرژی گفت: با توجه به نیاز زیرمجموعه‌های وزارت نیرو همچون شرکت‌های آب و فاضلاب و برق، فعالیت‌هایی را در این حوزه آغاز کردیم و موفق به طراحی و تولید سیستم‌های دیسپاچینگ و اسکادا شدیم.

ماجد تاکید کرد: این شرکت مجری طرح فناوری‌های هوشمند مدیریت انرژی)نیز بوده است و موفق شدیم به‌عنوان اولین شرکت داخلی، سامانه مدیریت انرژی را برای کنتورهای دیماندی در منطقه غرب تهران بزرگ و استان البرز پیاده‌سازی کنیم.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تمرکز شرکت بر هوشمندسازی و پایش کیفی در صنایع قرار گرفته، گفت: هدف ما تجمیع متغیرهای صنعتی و ایجاد بستر مانیتورینگ برای تصمیم‌گیری دقیق و سریع است. علاوه بر این، پایش در حوزه‌هایی مانند کنترل خوردگی در صنعت و همچنین پایش کیفی در حوزه آب و فاضلاب از دیگر فعالیت‌های شرکت محسوب می‌شود.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به استقرار این شرکت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از سال گذشته گفت: ما با حدود ۷۰ نفر نیروی انسانی مشغول به فعالیت هستیم و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز ورود کرده‌ایم.

ماجد با تأکید بر اهمیت تعامل و هم‌افزایی با سایر مجموعه‌های فناور حاضر در شهرک افزود: امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، بتوانیم نیروهای مورد نیاز صنعت را تربیت کرده و همکاری گسترده‌تری با سایر مجموعه‌های فعال داشته باشیم.