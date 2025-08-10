دوره تخصصی بهداشت، آب و غذا در شرایط اضطراری با حضور امدادگران در قیروکارزین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر قیروکارزین گفت: دوره آموزشی تخصصی بهداشت، آب و غذا در شرایط اضطراری با حضور ۲۰ امدادگر و نجاتگر در این شهرستان برگزار شد.

ایوب مرزبان افزود: در این دوره فراگیران با مباحثی مثل آب سالم و نحوه تامین آن، بهداشت و نگهداری مواد غذایی، سوء تغذیه و بیماری‌های ناشی از آن، بهداشت محیط و بیماری‌های شایع در اردوگاه آشنا شدند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر قیروکارزین بیان کرد: در پایان این دوره پس از برگزاری آزمون به قبول شدگان، گواهینامه دوره تخصصی داده می‌شود.