سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از تولید سالانه ۴۵ میلیون شاخه، اصله، گلدان و بوته انواع گل و گیاهان زینتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از تولید سالانه ۴۵ میلیون شاخه، اصله، گلدان و بوته انواع گل و گیاهان زینتی در این شهرستان خبر داد. این میزان تولید در ۸۰ هکتار از اراضی زیر کشت گل و گیاه زینتی شهرستان صورت میگیرد.
سید حسین اسلامی افزود: از مجموع تولیدات گل و گیاه زینتی شهرستان، ۷۰ درصد به گلهای آپارتمانی اختصاص دارد.
وی با اشاره به توسعه گلخانههای کوچک مقیاس در این شهرستان گفت: در سال گذشته، هشت فقره پروانه تأسیس برای واحدهای تولید گل و گیاه در فضای گلخانهای صادر شد که هفت فقره آن به گلخانههای کوچک مقیاس با سطح کمتر از ۳۰۰ مترمربع در داخل بافت روستایی و شهری اختصاص داشت. این گلخانهها با مساحت ۱۷۵۰ مترمربع، ظرفیت تولید ۸۷ هزار گلدان را دارند.
اسلامی در ادامه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹ فقره مجوز تمدید پروانه بهرهبرداری در زمینه تولید گل، گیاه و درختچههای زینتی در شهرستان محمودآباد صادر شده است که نشان از تداوم و رونق فعالیت این بخش در شهرستان دارد.