به گزاش خبرگزاری صدا و سیما با موافقت مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه‌العالی)، عضویت اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) برای یک دوره دیگر تمدید شد. در پی درخواست رئیس کمیته امداد مبنی بر تمدید عضویت اعضای هیئت امناءکمیته امداد، معظّم له با این پیشنهاد موافقت فرمودند و ضمن آرزوی توفیق و دوام خدمت برای اعضای محترم هیئت امنا بر استمرار فعالیت‌های این نهاد انقلابی در مسیر خدمت‌رسانی به محرومان و نیازمندان تأکید کردند.

اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- آیت‌الله محسن کازرونی

- سیدمرتضی بختیاری

- حمیدرضا ترقی

- مصطفی خاکسار قهرودی

- حسین انواری

- مرضیه وحید دستجردی

- حجت‌الله عبدالملکی

کمیته امداد امام خمینی (ره) ضمن قدردانی از حسن اعتماد مقام معظم رهبری دامت معالیه، استمرار حضور این عزیزان را مایه دلگرمی و تقویت مسیر خدمت‌رسانی به ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی می‌داند.