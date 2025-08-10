پخش زنده
امروز: -
کارگر بازنشستهای که تمام دارایی خود را در راه تکمیل بیمارستان امام حسن (ره) آران و بیدگل اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه آران و بیدگل گفت: حاج علی اکبر ذوالفقاری آرانی و همسرش بیش از ۱۰ میلیارد ریال به منظور احداث بیمارستان امام حسن (ع) آران و بیدگل هزینه کردند.
حجت الاسلام علیرضا فرهنگ افزود: این خانواده کارگر الگویی شدند برای دیگر افرادی که مطالبهی ۱۷ ساله مردم آران و بیدگل را برای راه اندازی بیمارستان امام حسن (ع) محقق کنند.
دکتر علی یوسفیان رئیس بیمارستان سید الشهدای آران و بیدگل گفت: از سال گذشته تاکنون خیران این شهرستان ۶۲ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان امام حسن (ع) و تجهیز بخشهایی از بیمارستان سیدالشهدا کمک کردند.