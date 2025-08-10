راه خیری که کارگر آران و بیدگلی در آن قدم برداشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه آران و بیدگل گفت: حاج علی اکبر ذوالفقاری آرانی و همسرش بیش از ۱۰ میلیارد ریال به منظور احداث بیمارستان امام حسن (ع) آران و بیدگل هزینه کردند.

حجت الاسلام علیرضا فرهنگ افزود: این خانواده کارگر الگویی شدند برای دیگر افرادی که مطالبه‌ی ۱۷ ساله مردم آران و بیدگل را برای راه اندازی بیمارستان امام حسن (ع) محقق کنند.

دکتر علی یوسفیان رئیس بیمارستان سید الشهدای آران و بیدگل گفت: از سال گذشته تاکنون خیران این شهرستان ۶۲ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان امام حسن (ع) و تجهیز بخش‌هایی از بیمارستان سیدالشهدا کمک کردند.