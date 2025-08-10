پخش زنده
بنابر اعلام شرکت توانیر، طی چند روز گذشته با گزارشهای مکرر و رصدهای میدانی، مجموعهای از ۱۲ عملیات موفق شناسایی و توقیف دستگاههای ماینر غیرمجاز در استان آذربایجان غربی اجرا شد که به کشف و ضبط ۶۹ دستگاه ماینر در نقاط مختلف شهری و صنعتی انجامید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، این دستگاهها در مکانهایی متنوع از جمله سولههای صنعتی، مغازههای تجاری، کارگاههای تولیدی، پشتبام منازل مسکونی، انبارها و حتی آشپزخانه یک منزل نصب شده بودند. پنهانکاری حرفهای با استفاده از فنهای دمنده، هواکشهای صنعتی، کولرها و سایلنتباکسها، نشاندهنده سطح سازمانیافتگی این فعالیتها بود.
اکثر موارد از انشعابات برق غیرمجاز استفاده میکردند و در دو مورد نیز علیرغم داشتن برق مجاز، مصرف غیرطبیعی و بیرویه موجب شناسایی شد. همه این عملیاتها با گزارش همکاران صنعت برق یا گزارشهای مردمی آغاز شده و با همکاری پلیس آگاهی و پلیس امنیت اقتصادی و انجام بازرسیهای قانونی، به کشف و ضبط تجهیزات منجر شده است.
در مجموع، توان مصرفی گزارششده از برخی این مراکز به بیش از ۶۷ کیلووات میرسد؛ رقمی قابل توجه که در تابستان و زمان اوج بار شبکه، میتواند فشار مضاعفی به تأمین برق مشترکان قانونی وارد سازد.
گسترش استفاده غیرمجاز از برق در پوشش مشاغل مختلف، یک تهدید جدی برای زیرساختهای برق کشور به شمار میرود و در این خصوص هوشیاری مردم، ضامن سلامت شبکه برق کشور است. شرکت توانیر از عموم مردم درخواست دارد در صورت مشاهده یا ظن به فعالیتهای مشکوک استخراج رمزارز، مراتب را از طریق پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند. به گزارشگران، در صورت کشف و تأیید تخلف، پاداش نقدی یک میلیون تومان به ازای هر دستگاه ماینر، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان اعطا خواهد شد.