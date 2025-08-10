پخش زنده
سامیار فدایی" کبدی کار جوان کردستانی به مرحله پنجم اردوی تیم ملی کبدی جوانان کشور فراخوانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کبدی رده سنی جوانان ایران جهت کسب آمادگی حضور در بازیهای آسیایی جوانان بحرین با حضور ۲۲ بازیکن طی روزهای ۱۹ لغایت ۳۰ مردادماه به میزبانی شهر کرج در استان البرز برگزار میشود.
با دعوت سرمربی تیم ملی کبدی"سامیار فدایی" کبدی کار شایسته کردستانی به پنجمین اردوی آمادگی ملی پوشان رده سنی جوانان فراخوانده شده است.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ طی مهر و آبان ماه سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار میشود.