ویژه‌برنامه «دیدار»، به مناسبت ایام اربعین، از دوشنبه ۲۰ مرداد هر شب ساعت ۲۳، از شبکه نسیم پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه‌برنامه «دیدار» با کارگردانی و روایت مصطفی صابر خراسانی و تهیه‌کنندگی کامران شهریوری، در قالب مستند تصویری، نگاهی متفاوت و ویژه به زائران اربعین دارد. این برنامه لحظاتی ناب از عشق و ارادت زائران حسینی را به تصویر می‌کشد.

«دیدار»، علاوه بر نمایش تصاویر و روایت‌های مستند، میزبان مهمانان فرهنگی و هنری شناخته شده‌ای همچون ایرج نوذری، سیروس میمنت، هلیا امامی، خداداد عزیزی و قدرت الله ایزدی است که در استودیو حضور دارند. همچنین این برنامه با حضور برخی از زائران سفر اولی در نقاط صفر مرزی، حال و هوای معنوی بزرگ‌ترین اجتماع سالانه عاشقان امام حسین (ع) را به تصویر می‌کشد.

شبکه نسیم با پخش این ویژه‌برنامه تلاش می‌کند تا گوشه‌هایی از این رویداد مهم و معنوی را برای مخاطبان خود به ثبت برساند و ارتباط ویژه‌ای با عاشقان امام حسین (ع) برقرار کند.