مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان گفت: مرز بینالمللی باشماق مریوان بهعنوان مسیر عبور زائران اربعین حسینی، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه گردشگری مذهبی و رونق اقتصادی استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، منصور مهرزاد با بیان اینکه اربعین حسینی علاوه بر کارکردهای دینی، یک حرکت بزرگ فرهنگی و اجتماعی در تقویت وحدت جهان اسلام به شمار میرود، گفت : وجود اماکن مذهبی، جاذبههای فرهنگی و میراث معنوی ارزشمند در کردستان، بستر مناسبی برای جذب گردشگران مذهبی فراهم کرده است که با مدیریت صحیح میتواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان با اشاره به اینکه کردستان برای چهارمینبار میزبان تردد زائران اربعین حسینی به کشور عراق است، افزود: زائران از سراسر کشور برای عزیمت به عتبات عالیات از مرز باشماق عبور میکنند و لازم است ضمن ارائه خدمات مطلوب، از این فرصت برای معرفی جاذبههای استان و رونق گردشگری بهره گرفت.
وی از آمادگی مراکز اقامتی و گردشگری استان در این ایام خبر داد و تاکید کرد : رضایتمندی زائران از مهمترین اولویتهای ادارهکل است و مردم کردستان با روحیه مهماننوازی و همکاری مسئولان، آماده استقبال از زائران اربعین هستند.