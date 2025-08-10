پخش زنده
در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان، تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی، این ضایعه را به ملت ایران به ویژه جامعه هنری تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت السلام والمسلمین احمد مروی در این پیام آورده است: در ایام اربعین حسینی که موج عشق و ارادت مؤمنان و آزادگان جهان به سید و سالار شهیدان، امام حسین (ع)، جهان خاکی را با یاد ثارالله پیوند زده است، خبر درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر بیبدیل ایران زمین، دلهای شیفتگان هنر و معنویت را اندوهگین ساخت؛ استاد فرشچیان، که خود را روضهخوان حسین بن علی (ع) با شاهکار ماندگار «عصر عاشورا» میدانست، عمری را به خدمت هنر متعهد و آیینی سپری کرد.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرده است: هرچند هنر نگارگری ایران اسلامی امروز یکی از بزرگترین ستارگان خود را بدرود میگوید، اما آثار جاودان این استاد فرزانه، گواهی زنده بر عشق او به دین و فرهنگ ایرانیاسلامی است؛ آثاری، چون «عصر عاشورا» و طراحی ضریح «سیمین و زرین» حرم مطهر امام رضا (ع)، نهتنها شکوه هنر او، بلکه عمق پیوندش با مکتب اهلبیت (ع) را به نمایش میگذارد.
او یادآور شده است: ۱۷ اثر نفیس از استاد فرشچیان که در گنجینه موزه آستان قدس رضوی نگهداری میشود، میراثی گرانقدر و روایتی بیکلام از عشق، معنویت و هویت این سرزمین است.