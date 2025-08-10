در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان، تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی، این ضایعه را به ملت ایران به ویژه جامعه هنری تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت السلام والمسلمین احمد مروی در این پیام آورده است: در ایام اربعین حسینی که موج عشق و ارادت مؤمنان و آزادگان جهان به سید و سالار شهیدان، امام حسین (ع)، جهان خاکی را با یاد ثارالله پیوند زده است، خبر درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر بی‌بدیل ایران زمین، دل‌های شیفتگان هنر و معنویت را اندوهگین ساخت؛ استاد فرشچیان، که خود را روضه‌خوان حسین بن علی (ع) با شاهکار ماندگار «عصر عاشورا» می‌دانست، عمری را به خدمت هنر متعهد و آیینی سپری کرد.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرده است: هرچند هنر نگارگری ایران اسلامی امروز یکی از بزرگ‌ترین ستارگان خود را بدرود می‌گوید، اما آثار جاودان این استاد فرزانه، گواهی زنده بر عشق او به دین و فرهنگ ایرانی‌اسلامی است؛ آثاری، چون «عصر عاشورا» و طراحی ضریح «سیمین و زرین» حرم مطهر امام رضا (ع)، نه‌تنها شکوه هنر او، بلکه عمق پیوندش با مکتب اهل‌بیت (ع) را به نمایش می‌گذارد.

او یادآور شده است: ۱۷ اثر نفیس از استاد فرشچیان که در گنجینه موزه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود، میراثی گران‌قدر و روایتی بی‌کلام از عشق، معنویت و هویت این سرزمین است.