۱۲ کمیته تخصصی برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دبیر سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین گفت: برای برگزاری این جشنواره ۱۲ کمیته تخصصی تشکیل و فعال شده است.
هادی قاسمی نافچی گفت: تمامی برنامهریزیها برای برگزاری مطلوب سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین به میزبانی شهرستان فارسان انجام شده است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری و دبیر سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین افزود: همچنین وظایف تمام مسئولان کمیتههای ۱۲ گانه این جشنواره تشریح و به آنان ابلاغ شده است.
قاسمی گفت: حضور اقوام و عشایر ایرانزمین از سراسر کشور در سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین باعث معرفی بیشتر چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بینالمللی میشود.
وی یادآور شد: سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین به میزبانی شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری باید نسبت به دو سال قبل مطلوبتر، بهتر و باشکوهتر برگزار شود.