پخش زنده
امروز: -
ستاد انتخابات استان کرمان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان امروز در جلسه شورای اداری اظهار داشت: از امروز ستاد انتخابات استان کرمان تشکیل شده است و دستگاههای اجرایی بر اساس قانون موظفند خودروها، نیروها و تجهیزات را در اختیار ستاد قرار دهند.
ابوذر عطاپور بیان کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشتماه سال آینده برگزار میشود و ۳ هزار و سه شعبه اخذ رأی در استان کرمان پیشبینی شده که نسبت به دوره قبل ۱۶۱ شعبه افزوده شده است.
وی از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در ۸۵ شهر و ۲ هزار و ۸۵۵ شعبه اخذ رأی روستایی استان کرمان خبر داد.
عطاپوربا اشاره به چالشهای موجود درباره برخی انتصابات در شهرستانها تصریح کرد: برای تعیین مدیر شهرستان فقط اطلاع دادن به فرماندار کافی نیست بلکه باید هماهنگ کنید و اگر مدیری که در شهرستان منصوب میشود را فرماندار ما نپذیرد از نظر ما هم غیرقابل پذیرش است.