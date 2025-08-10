به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر دانیال حسین‌زاده فلوشیب جراحی دست دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: شکستگی‌های پروگزیمال هومروس به شکستگی قسمت بالایی استخوان بازو گفته می‌شود. معمولا در اثر زمین خوردن روی بازو و یا ضربه مستقیم به شانه ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه تشخیص برمبنای رادیوگرافی و سی تی اسکن است، گفت: برای شکستگی‌های با جابجایی کم و پایداردرمان به شکل غیر جراحی و معمولا از آتل و یا آویز برای بی حرکت کردن شانه استفاده می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: در شکستگی‌های با جابجایی زیاد و ناپایدار ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد که شامل استفاده از پیچ و پلاک و یا میله داخل کانال استخوانی و یا آرتروپلاستی می‌باشد.

وی گفت: آرتروپلاستی شانه به روش معکوس، تکنیکی است که نزدیک به دو دهه در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و این روش مناسب برای افراد مسن با شکستگی خورد شده و غیرقابل بازسازی که همراه با آسیب به تاندون‌های شانه وارد شده است می‌باشد.

دکتر حسین زاده افزود: آرتروپلاستی شانه به روش معکوس یک نوع جراحی است که در آن مفصل شانه با استفاده از یک ایمپلنت مصنوعی بازسازی می‌شود. این روش، بر خلاف جراحی تعویض مفصل شانه معمولی، توپ و سوکت طبیعی مفصل جابجا می‌شوند، به این معنی که توپ فلزی به استخوان کتف و سوکت پلاستیکی به استخوان بازو متصل می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: این روش معمولاً برای بیمارانی که عضلات روتاتور کافشان آسیب دیده یا دچار آرتروز شدید هستند، استفاده می‌شود.

وی گفت: این روش به بهبود عملکرد شانه و کاهش درد و افزایش دامنه حرکتی کمک می‌کند.

دکتر حسین زاده افزود: به طور کلی، آرتروپلاستی شانه به روش معکوس یک روش جراحی مؤثر برای بهبود عملکرد و کاهش درد در بیماران مبتلا به آسیب‌های شدید شانه است.