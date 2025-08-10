مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق: در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ همت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف توسعه‌ای مانند آهن اسفنجی، آلیاژی و خط جدید کنسانتره معدن سه‌چاهون در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عسکری در جمع اصحاب رسانه گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری، سیاست ما این است که بخشی از فعالیت‌های سنگ‌آهن را با مشارکت بخش خصوصی پیش ببریم.

او افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ همت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف توسعه‌ای مانند آهن اسفنجی، آلیاژی و خط جدید کنسانتره معدن سه‌چاهون در حال انجام است.

عسکری بیان کرد: برگزاری مجمع اخیر نیز منجر به رفع بسیاری از بند‌های چالش‌برانگیز مرتبط با بورس شد و همه سهام‌داران نظر مثبت داشتند.

او خاطرنشان کرد: امیدواریم در موضوع قیمت‌گذاری به‌موقع پیش برویم و مفاد امیدنامه را به‌طور کامل رعایت کنیم تا هم شرکت سنگ‌آهن در بورس منفعت داشته باشد و بتواند برای طرح‌های توسعه سرمایه‌گذاری کند و هم مردم بافق و کارگران از این منافع بهره‌مند شوند.

عسکری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر ٢ شرکت تأمین برق داریم که به ترتیب ۱۳ مگاوات و ۱۰ مگاوات برق تولید می‌کنند و در حال پیگیری برای افزایش ظرفیت تولید آنها هستیم.

او بیان داشت: همچنین پیگیری‌هایی برای احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات در دست انجام است که برای اجرای آن نیاز به زمین مناسب‌تری داریم.

عسکری گفت: نیروی انسانی و تخصص‌های مورد نیاز خود را نیز به دانشگاه‌ها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای شهرستان ارجاع داده‌ایم تا افراد واجد شرایط را به ما معرفی کنند.

گفتنی است در پایان این نشست که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده بود، از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان تجلیل شد.