پخش زنده
امروز: -
برنامههای «صبح صبا»، با بررسی ویژگیهای مدیر خوب و «خانواده مبارک»، با بررسی اهمیت مصرف آب در «خانواده مبارک»، از رادیو صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «صبح صبا»، دوشنبه ۲۰ مرداد با موضوع «ویژگیهای مدیر خوب» به بررسی خصوصیات و مهارتهای لازم برای یک مدیر موفق میپردازد و این سوالات را برای مخاطبان مطرح میکند: «مدیر خوب چه ویژگیهایی دارد؟ اگر شما در مقام یک مدیر قرار میگرفتید، به چه صفاتی در میان کارکنانتان شناخته میشدید؟»
برنامه «صبح صبا» یکی از برنامههای پرمخاطب صبحگاهی است که در قالب یک مجله رادیویی با بخشهای متنوع، مخاطبان را در جریان اتفاقات روز جامعه قرار میدهد و به موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز میپردازد.
در این برنامه، به بررسی ویژگیهای کلیدی یک مدیر خوب، از جمله مهارتهای ارتباطی، توانایی تصمیمگیری، و ایجاد انگیزه در کارکنان پرداخته خواهد شد. شنوندگان میتوانند در این برنامه شرکت کنند و به سوالات مطرح شده پاسخ دهند و تجربیات خود را در زمینه مدیریت و رهبری به اشتراک بگذارند.
«صبح صبا»، با پخش صدای مردم و شنیدن نظرات آنها، فضایی تعاملی برای مخاطبان ایجاد میکند تا بتوانند دغدغهها و دیدگاههای خود را در این خصوص مطرح کنند. همچنین اجرای نمایش زنده طنز و مروری صمیمی بر اخبار و رویدادهای روز، از بخشهای جذاب و پرانرژی این برنامه است که با لحنی دوستانه و سرگرمکننده به بیان موضوعات جدی میپردازد.
از طریق تماسهای تلفنی و پیامک، شنوندگان میتوانند در بحثهای برنامه شرکت کرده و با بیان نظرات خود به غنای محتوای آن کمک کنند. این شیوه ارائه محتوای «صبح صبا» تلاش دارد تا ضمن اطلاعرسانی، فضای دوستانه و مشارکتی را نیز ایجاد کند.
برنامه «صبح صبا»، به تهیهکنندگی مهدی مجنونی و اجرای حمید پارسا و مریم خادم پور هر روز ساعت ۶ صبح پخش میشود.
برنامه «خانواده مبارک»، دوشنبه ۲۰ مرداد، با رویکردی آموزنده و جذاب، به آموزش رعایت مصرف آب و نکات مرتبط با آن میپردازد. این برنامه به صورت نمایش رادیویی طنز تولید شده و با دیالوگهای سرگرمکننده، اهمیت صرفهجویی در مصرف آب را به شیوهای جذاب و آموزنده ارائه میدهد
برنامه «خانواده مبارک»، این برنامه با رویکردی سرگرمکننده و شاد به بررسی روشهای مختلف صرفهجویی در مصرف آب، مزایای آن و چالشهای مرتبط با هدررفت آب میپردازد.
در این برنامه، با فضایی مفرح و گفتوگوهای طنزآمیز، چالشهای ناشی از مصرف بیرویه آب و راهکارهای مناسب برای مدیریت آن به شیوهای جذاب مطرح میشود. نمایش رادیویی «خانواده مبارک» با بهرهگیری از دیالوگهای هوشمندانه و موقعیتهای کمدی، میکوشد مفاهیم مربوط به مصرف آب و تأثیرات آن را در زندگی خانوادگی به مخاطبان منتقل کند.
این برنامه که به صورت نمایشی طنز تولید میشود، با زبانی ساده و گیرا، اهمیت رعایت مصرف آب و انتخابهای هوشمندانه در استفاده از این منبع حیاتی را به مخاطبان یادآوری میکند. هنرپیشگان برنامه با اجرای طنزآمیز خود، مسائل مرتبط با مصرف آب را از زوایای متفاوت و جذاب برای شنوندگان شرح میدهند.
برنامه «خانواده مبارک»، هر روز ساعت ۱۱:۳۰ به تهیهکنندگی نوید جولایی، نویسندگی معصومه پاکروان و با اجرای طنز ارسلان جولایی، پخش می شود.