به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیردفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا در صداوسیمای استان اصفهان گفت: در این روز‌های داغ تابستان که با وجود افزایش مصرف آب، با تلاش کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، آب شرب و بهداشتی به صورت پایدار و عادلانه در نقاط مختلف استان توزیع می‌شود، کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هم در حال ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب هستند.

مهرداد خورسندی افزود: روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان، اجرای برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی در خصوص مصرف درست آب را تا ۲۰ مهرماه امسال در قالب «پویش مردمی اصفهان منهای ۲۰» ادامه خواهد داد. این پویش از ۲۰ خردادماه آغاز شده و در آن از مردم دعوت می‌شود میزان مصرف آب خود را ۲۰ لیتر در شبانه‌روز کاهش داده تا بتوان تابستانی بدون چالش را سپری کرد.