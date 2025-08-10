دانش آموزان دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد، مبلغ ۱۸ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر و معاون پرورشی دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد، با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان به نمایندگی از دانش آموزان این مجتمع آموزشی، مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال معادل ۱۸ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کردند.

فاطمه اثنا عشری مدیر این دبیرستان دخترانه در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: دانش آموزان این دبیرستان با توجه به نزدیک شدم به اربعین حسینی با راه اندازی یک گروه اقدام به برگزاری گلریزانی ویژه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کردند تا همانند سال‌های گذشته در آزادی یک زندانی نقش کوچکی داشته باشند.

گفتنی است سال گذشته نیز دانش آموزان این دبیرستان مبلغ ۴۶ میلیون تومان را برای آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرده بودند.